Пал травы произошел в районе Особой экономической зоны в Дубне

Специалисты не причисляют пал травы к самым распространенным в Дубне проблемам. В городском округе почти нет сельскохозяйственных угодий, нечему гореть. В основном горение происходит на набережных, территориях, прилегающих к дорогам, около частного сектора. Причиной, как правило, является человеческий фактор — брошенный окурок, умышленный поджог.

Дабы не производить уборку, а просто поджечь траву. Дождаться, пока она сама вся сгорит, и больше не заниматься этой проблемой. Бывает — тоже относится к человеческому фактору — бутылочное стекло, брошенное человеком. Особенно на поляне, хорошо освещенной солнцем, в результате преломления солнечных лучей, как через лупу, может возникнуть загорание сухой травы в том числе

В этот раз пал травы произошел в районе Особой экономической зоны, рядом со зданиями, что особенно опасно. Огонь быстро локализовали и потушили. Воду не подавали, пожарные справились при помощи ранцевых огнетушителей.

Горение травы весной в Дубне — проблема окраин. Жителям частных домов, чтобы обезопасить себя в пожароопасный период, специалисты рекомендуют убрать с участков мусор и сухую траву, утилизировать их в специально отведенных местах. А любителям отдыха в лесу — также соблюдать меры предосторожности.