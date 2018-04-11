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В Волгограде прокуратура добилась закрытия «КиндерМолла» и «Китай Города»
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В Волгограде прокуратура добилась закрытия «КиндерМолла» и «Китай Города» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Суд по требованию прокуратуры приостановил работу «КиндерМолла», «Китай Города» и батутного центра «Гравитация» в Ворошиловском районе Волгограда из-за нарушения правил пожарной безопасности.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной прокуратуре, в «Киндер Молле» правоохранители вместе с сотрудниками МЧС во время проверки ТЦ выяснили, что в нем не было обеспечено обслуживание автоматических систем противопожарной защиты. Кроме того, последняя и система дымоудаления оказались неисправными. Выяснилось также, что помещения, расположенные на третьем этаже «Киндер Мола», не были оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре, а в подвале не было второго эвакуационного выхода
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