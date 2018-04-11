МЧС: Ставший фигурантом дела о кемеровском пожаре командир звена Сергей Генин действовал по уставу

В торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта возник крупный пожар, в результате которого погибли 64 человека.

Командир пожарного звена Сергей Генин, в отношении которого было возбуждено уголовное дело о халатности в связи с крупным пожаром, который произошел в торговом центре «Зимняя вишня», действовал строго по уставу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России, уточнив, что вину пожарного может установить только суд.

— Все действия пожарных во время ликвидации возгорания регламентированы Боевым уставом пожарной охраны. Так, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин в ходе ликвидации пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове руководствовался принципом единоначалия, прописанным в должностных документах, — пояснили в ведомстве.

На месте возгорания старшим должностным лицом является руководитель тушения пожара. Он обладает всей полнотой сведений об особенностях пожара и строении здания. Он также должен ставить задачи перед пожарными и распределять задачи, отмечает ТАСС

— Команды РТП на пожаре являются обязательными к исполнению. Руководствоваться указаниями сообщений очевидцев пожарный не может. В таком случае он нарушает требования Боевого устава пожарной охраны, — подчеркнули в МЧС

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