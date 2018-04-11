Спустя рукава. Пожарные проверили торговые центры Сургутского района

Массовые проверки торговых центров по следам кемеровской трагедии проходят сейчас не только в крупных городах Югры . Только за одну неделю пожарные и представители прокуратуры побывали в 25 моллах Сургутского района.

Тяжело в учении?

За пример возьмем поселок Федоровский , где на минувшей неделе в местном ТЦ провели целые учения. Четырехэтажный торговый центр «Русская забава» — самый крупный магазин в поселении с населением, превышающим 20 тысяч жителей. Тактические навыки пожарный гарнизон поселка отрабатывал по продуманному сценарию. Выглядело все чересчур постановочно: владельцев машин заранее попросили убрать свои авто для проезда спецтехники, затем построение, перекличка, рапорты и доклады… Видимо, таков регламент учений. В условиях реального пожара на это вряд ли будет время.

По легенде, в продуктовом магазине на первом этаже произошло короткое замыкание в холодильных установках, что и послужило причиной возгорания. В ручном режиме включили тревожную кнопку оповещения и сообщили о пожаре в службу спасения. Затем отрепетировали эвакуацию с участием персонала. Одного из сотрудников огнеборцы «спасли», надев противогаз и выведя на улицу.

Подъехавшие пожарные расчеты раскатали рукава, звено газодымозащитной службы обследовало все помещения вплоть до верхнего этажа. Очаг возгорания обнаружили, локализовали и потушили.

«Персонал торгового центра действовал по инструкции, сработали нормально. Люди, находившиеся в здании, сигнал услышали, вышли и дальше начались наши действия», — подытожил врио начальника федоровского пожарного гарнизона Гарик Чикрян. Своим подопечным, правда, он поставил «тройку». Впрочем, «удовлетворительно» — это стандартная оценка на учениях.

Разрыв шаблона

В здании «Русской забавы» разметили магазины пятнадцать арендаторов, в том числе и в цокольном этаже. По словам управляющего торговым центром Андрея Антонова, объект в противопожарном отношении вполне безопасен. В нем, действительно, есть огнетушители, пожарные рукава, запасные выходы, система оповещения. Единственный недочет — это пожарная сигнализация. По федеральному закону «О пожарной безопасности», она должна быть автоматической. А здесь она включается только вручную. Видимо, после учений ошибка все же будет исправлена. Еще есть вопросы по поводу запасных выходов. По правилам антитеррора двери должны быть закрыты. Пожнадзор, наоборот, требует держать их открытыми. И как тут быть? Какие правила соблюдать в первую очередь? Сложный вопрос, стоящий перед всеми предпринимателями, кто занимается такого рода бизнесом. По словам того же Андрея Антонова, служба охраны центра «контролирует запасные выходы по ночам и еще у нас круглосуточно работает система видеонаблюдения». Правда, так и не ясно: закрыты запасные выходы или нет, но радует хотя бы то, что они в здании есть…

На одни и те же грабли

«Практически на всех объектах, где мы побывали, отсутствует или несправна система пожаротушения, нет автоматической пожарной сигнализации, система эвакуации толком не продумана: двери закрыты на ключ, либо завалены снаружи мусором или снегом», — подводит итог проверок 25 объектов врио надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС ХМАО — Югры по Сургутскому району Игорь Бозов.

Причины такого попустительства, по словам представителя госпожнадзора, не новы. Команда «не кошмарить бизнес» зачастую позволяет нерадивым владельцам торговых центров забывать о безопасности людей. До 31 декабря 2018 года для субъектов малого предпринимательства объявлены надзорные каникулы, стало быть, они не подлежали проверке. Те объекты, которые были приняты ранее, уже получили трехлетнюю отсрочку, а сейчас попали под очередные «каникулы»…

Сотрудники госпожнадзора сетуют: даже внеплановые проверки они вынуждены анонсировать. И предприниматели успевают подготовиться к визиту ревизоров. Сейчас на правительственном уровне рассматривается возможность введения внезапных проверок, но продавят ли очередную поспешную инициативу — неизвестно. Выявленные в 25 торговых центрах Сургутского района нарушения — это не окончательная цифра. Выводы и последующие за ними решения будут обнародованы ориентировочно к концу месяца.

Интересно в то же время услышать и мнение представителей бизнес-сообщества. Оно, мягко говоря, прямо противоположно нападкам надзорных органов. По словам предпринимателей, сегодня количество плановых проверок уменьшилось, а общее количество проверок — возросло. Внеплановые инспекции легко реализует любой надзорник, нужна только жалоба гражданина. А они бывают разные. Например, от вредной по жизни тети Маши, которая пожалуется на то, что у вас идет дым. Инспектор отреагирует, причем так, что мало не покажется. Есть случаи, когда ревизоров на основании заявлений якобы от обывателя насылают конкуренты по бизнесу.

КПД от таких ревизий минимален. Яркий пример — пожар в пермском клубе «Хромая лошадь», произошедший в 2009 году. Тогда в нем погибло 156 человек. По приговору собственник, который сдал объект в аренду, получил 10 реальных лет, а бывший глава Госпожнадзора Пермского края отделался штрафом в 70 тыс. рублей, два его инспектора получили реальные сроки, но быстро освободились по амнистии. Между прочим, пожнадзор и кемеровскую «Зимнюю вишню» проверял в 2016 году. И принял объект, чего делать было нельзя. Цена подписанной бумажки уже известна — свыше 60-ти погибших, большая часть из них — дети. А как могли принять ТЦ с массой, как выяснилось после страшной трагедии, нарушений? Выводы здесь очевидны…

КСТАТИ

С 1 мая этого года вступят в силу новые стандарты, которые обяжут все организации ежеквартально тестировать пожарную сигнализацию. Помимо того, дважды в год необходимо будет проверять автоматические системы пожаротушения. Возбудилась после «Зимней вишни» и нижняя палата российского парламента , предложив на полном серьезе перенести кинотеатры и все детские развлекательные аттракционы в моллах с верхних этажей на нижние.

За нарушение новых стандартов предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей для юридических лиц. В случае пожара и причинения тяжкого вреда здоровью человека или даже его смерти, организация должна будет выплатить до 1 миллиона рублей с приостановлением деятельности на 90 суток.