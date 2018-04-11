Ремонт фасадов проходит на 26 улицах Канавинского района

В Канавинском районе Нижнего Новгорода на 26 улицах проходит ремонт фасадов и крыш жилых домов и нежилых строений. К 15 мая планируется привести в порядок 76 зданий на улицах Советской, Совнаркомовской, Литвинова, Мануфактурной, Сергея Есенина , Пролетарской и в переулке Портовом. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, все работы ведутся в графике.

На благоустройство фасадов и кровли зданий в Канавинском районе направлено 115 миллионов рублей. Всего в Нижнем Новгороде будут этой весной восстановлены фасады 209 многоквартирных жилых домов и десяти административных зданий. На данные работы планируется потратить 211 миллионов рублей.

Напомним, ремонт фасадов начался в центре Нижнего Новгорода.