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Ремонт фасадов проходит на 26 улицах Канавинского района
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Ремонт фасадов проходит на 26 улицах Канавинского района 

В городе N 42 минуты назад
Фото: В городе N
В Канавинском районе Нижнего Новгорода на 26 улицах проходит ремонт фасадов и крыш жилых домов и нежилых строений. К 15 мая планируется привести в порядок 76 зданий на улицах Советской, Совнаркомовской, Литвинова, Мануфактурной, Сергея Есенина, Пролетарской и в переулке Портовом. Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на данные управления жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, все работы ведутся в графике.
На благоустройство фасадов и кровли зданий в Канавинском районе направлено 115 миллионов рублей. Всего в Нижнем Новгороде будут этой весной восстановлены фасады 209 многоквартирных жилых домов и десяти административных зданий. На данные работы планируется потратить 211 миллионов рублей.
Напомним, ремонт фасадов начался в центре Нижнего Новгорода.
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