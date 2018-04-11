Подготовку систем обводнения торфяников к пожароопасному периоду начали в Подмосковье

Об этом сообщили в пресс-службе заместителя председателя областного правительства Дмитрия Пестова.

«В связи с потеплением и началом паводкового сезона в Подмосковье проводятся плановые проверки технического состояния систем обводнения торфяников», — говорится в сообщении.

Как уточняется, специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы ( МОС АВС ) замеряют уровень воды в гидротехнических сооружениях, проверяют состояние и исправность оборудования. При выявлении незначительных неисправностей силами МОС АВС оперативно проводятся необходимые ремонтные работы.

В пресс-службе подчеркнули, что в настоящее время гидротехнические сооружения систем обводнения торфяников помогают в том числе обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод. При этом задача специалистов — удержать в системах обводнения достаточный уровень воды для их успешного функционирования во время пожароопасного периода.

Егорьевск, Отмечается также, что проверки систем обводнения торфяников уже проведены в городских округах Шатура Луховицы . В течение апреля будут проверены все системы обводнения.

«В Московской области обводнено свыше 74 тыс. гектаров торфяников. Системы обводнения торфяников успешно выполняют задачу по предотвращению торфяных пожаров. За последние годы масштабных торфяных пожаров в Подмосковье не происходило», — приводятся в сообщении слова Д. Пестова.