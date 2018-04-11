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Нижегородская область завершила подготовку к пожароопасному сезону в лесах, — Роман Воробьев
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Нижегородская область завершила подготовку к пожароопасному сезону в лесах, — Роман Воробьев 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом заявил директор департамента лесного хозяйства региона Роман Воробьев. Его слова приводит пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
По словам Романа Воробьева, в регионе прошла внеплановая проверка готовности к пожароопасному сезону, проведенная департаментом лесного хозяйства по Приволжскому федеральному округу.
«Департамент лесного хозяйства Нижегородской области был признан готовым к пожароопасному сезону 2018 года. Во время проверки, в том числе, обследовалась готовность пожарно-химических станций и пунктов сосредоточения средств пожаротушения арендаторов лесных участков. Техника находится в рабочем состоянии, создан резерв запаса ГСМ», — отметил Роман Воробьев.
Директор департамента напомнил, что в 2017 году крупных лесных пожаров в сезоне допущено не было. В течение первых суток со дня обнаружения было ликвидировано 97,4% очагов возгорания.
«Все это стало возможным благодаря тому, что в регионе была серьезным образом пересмотрена и модернизирована система мониторинга лесных пожаров, оптимизировано количество и протяженность маршрутов наземного патрулирования, реорганизована специализированная диспетчерская служба лесного хозяйства. В ее структуре появились диспетчерские службы лесничеств. Это позволило более оперативно предоставлять данные в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства», — добавил Роман Воробьев.
Отдельно он отметил высокую эффективность системы видеонаблюдения. «В 2017 году были существенно пересмотрены технические требования к данной системе, касающиеся, в первую очередь, повышения качества изображения и функциональности интерфейса. С помощью системы видеонаблюдения в прошлом году было обнаружено 23% лесных пожаров», — сообщил директор департамента.
Роман Воробьев призвал нижегородцев не выжигать сухую траву на участках, расположенных рядом с лесом.
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