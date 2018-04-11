Футбольный манеж «Пермь Великая» откроют в начале мая

министерстве спорта Прикамья сообщили, что футбольный манеж « Пермь Великая» на улице Куйбышева откроется в начале мая этого года. За оставшиеся до этого события несколько недель там установят противопожарные емкости и устранят другие нарушения, найденные прокуратурой

Футбольный манеж в Перми начали строить в 2015 году. В конце марта 2017 года там впервые провели тренировку футболисты «Амкара». После этого объект проверила прокуратура, и потребовала установить там противопожарные емкости — резервуары для хранения воды, необходимой для тушения пожаров. Сегодня, 11 апреля, в минстрое заявили, что работы близятся к завершению.

— Дополнительные работы по обеспечению пожарной безопасности мы планируем завершить до 30 апреля, — сообщили в ведомстве.

В минспорта рассказали, что в конце апреля и начале мая работы по устранению замечаний прокуратуры пройдут также внутри административного корпуса манежа. Ранее директор ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» Пётр Перминов, объяснял, что в здании необходимо усилить железобетонный каркас.

— Мы постараемся сделать так, чтобы все работы закончились в одно время. Манеж будет открыт в начале мая, но точная дата пока неизвестна, — прокомментировали корреспонденту 59.ru в минспорта.