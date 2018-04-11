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Дом купца Виноградова в Москве получил охранный статус
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Дом купца Виноградова в Москве получил охранный статус 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Недвижимость. В Москве в список выявленных объектов культурного наследия включили дом купца Виноградова во 2-м Крутицком переулке, говорится в сообщении Мосгорнаследия.
Одноэтажный деревянный дом построен в 1880 году. Здание, расположенное по адресу: 2-й Крутицкий переулок, 14, является редким для этого района образцом деревянной постройки XIX века.
"Полностью сохранилась не только объемно-пространственная структура дома, но и его фасады, в том числе изящный резной карниз, окантованный зубцами, резная дверь, фронтон в виде кокошника. Подобные постройки крайне редки не только для района Крутиц, но и для Москвы в целом", — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что дом Виноградова играет значительную роль в формировании композиционной структуры четных сторон 2-го Крутицкого переулка и Крутицкого вала. Главный фасад здания имеет трехчастную структуру. Окна цокольного этажа украшены декоративной перемычкой, на первом этаже окна с простыми наличниками. На кровле расположены слуховые окна с треугольным фронтоном и пилястрами.
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