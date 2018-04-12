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Суд в Омске закрыл кинотеатр, работавший без разрешения на эксплуатацию
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Суд в Омске закрыл кинотеатр, работавший без разрешения на эксплуатацию 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 12 апр — РИА Новости. Суд в Омске по инициативе прокуратуры приостановил деятельность кинотеатра «Первомайский», который работал без разрешения на ввод здания в эксплуатацию, сообщает в четверг прокуратура Омской области.
"Установлено, что на территории Омска осуществляет деятельность кинотеатр «Первомайский», вместимостью свыше 600 человек, однако в нарушение требований действующего законодательства разрешение на ввод в эксплуатацию здания кинотеатра с массовым пребыванием граждан получено не было", — сообщает надзорное ведомство по итогам проверки.
В прокуратуре отметили, что фактически в некоторых помещениях здания еще не завершены строительно-монтажные работы. Кроме того, проверка соблюдения требований пожарной безопасности выявила многочисленные нарушения при эксплуатации кинотеатра. В этой связи и.о. прокурора округа обратился в суд с требованием о запрете использования развлекательного заведения без разрешения на ввод в эксплуатацию здания, а также без соблюдения требований пожарной безопасности.
"В целях обеспечения иска суд по ходатайству прокуратуры до рассмотрения гражданского дела по существу постановил приостановить деятельность кинотеатра, не отвечающую требованиям безопасности пребывания граждан", — говорится в сообщении.
Массовые проверки торгово-развлекательных центров и кинотеатров начались в России после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, который произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. По числу жертв пожар стал одним из крупнейших в России за последние 100 лет.
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