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В Зеленограде проверена поливомоечная техника отряда по тушению пожаров
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В Зеленограде проверена поливомоечная техника отряда по тушению пожаров 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону сотрудники Управления по ЗелАО Департамента ГОЧСиПБ приняли участие в смотре техники, входящей в состав сводного отряда поливомоечной техники Зеленограда по тушению природных пожаров.
В смотре приняли участие 20 единиц техники от ГБУ «Автомобильные дороги» и по одной единице техники от ГБУ «Жилищник» районов, общей численностью 25 единиц и более 50 человек.
Во время смотра особое внимание уделялось укомплектованности автомобилей экипажами и дополнительным оборудованием для тушения пожаров на территории округа. Также сотрудники Комплекса городского хозяйства столицы продемонстрировали практические навыки по подаче воды от цистерн и мотопомп через рукавные линии.
Среди управ районов отмечены ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ГБУ «Жилищник района Силино».
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