В Зеленограде проверена поливомоечная техника отряда по тушению пожаров

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному сезону сотрудники Управления по ЗелАО Департамента ГОЧСиПБ приняли участие в смотре техники, входящей в состав сводного отряда поливомоечной техники Зеленограда по тушению природных пожаров.

В смотре приняли участие 20 единиц техники от ГБУ «Автомобильные дороги» и по одной единице техники от ГБУ «Жилищник» районов, общей численностью 25 единиц и более 50 человек.

Во время смотра особое внимание уделялось укомплектованности автомобилей экипажами и дополнительным оборудованием для тушения пожаров на территории округа. Также сотрудники Комплекса городского хозяйства столицы продемонстрировали практические навыки по подаче воды от цистерн и мотопомп через рукавные линии.

Среди управ районов отмечены ГБУ «Жилищник района Матушкино» и ГБУ «Жилищник района Силино».