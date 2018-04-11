При взрыве газовоздушной смеси на судне в Петербурге погиб человек

"Один человек погиб и девять человек пострадали", — сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах также подтвердил эту информацию. Он уточнил, что ЧП произошло, по уточненным данным, при взрыве газового баллона на находящемся на реставрации опытовом судне проекта 10221 «Камчатка». «При взрыве на опытовом судне „Камчатка“ пострадали десять человек, один из них погиб», — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Петербургу, вспышка газовоздушной смеси произошла при проведении лакокрасочных работ в трюме корабля, который находится на реставрации. Причины происшествия уточняются.

В судостроительной фирме «Алмаз» подтвердили факт инцидента.

"Да, факт инцидента подтверждаем. Есть пострадавшие. Сейчас идет выяснение его обстоятельств", — сказала представитель компании.