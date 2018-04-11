В Воронеже вновь подожгли машину ректора Сергея Колодяжного

Воронежские спасатели ночью потушили горящий на улице 20 лет Октября Mitsubishi.

Позже оказалось, что машина принадлежит ректору опорного вуза Сергею Колодяжного. Огонь повредил моторный отсек автомобиля, пострадавших нет. Пожарные и полицейские не спешат называть причину пожара, а в соцсетях воронежцы утверждают, что это поджог, и делятся фотографиями листовок, которые были рассыпаны возле сгоревшей машины. На них лицо Колодяжного изображено на фоне пламени.

Кроме того, Сергей Колодяжный не в первый раз оказывается жертвой внезапно вспыхнувшего пожара. Два года назад горел его Land Rover. Следователи также рассказали, что злоумышленники хотели поджечь также дом ректора, но преступление сорвалось.