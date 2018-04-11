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В Воронеже вновь подожгли машину ректора Сергея Колодяжного
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В Воронеже вновь подожгли машину ректора Сергея Колодяжного 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежские спасатели ночью потушили горящий на улице 20 лет Октября Mitsubishi.
Позже оказалось, что машина принадлежит ректору опорного вуза Сергею Колодяжного. Огонь повредил моторный отсек автомобиля, пострадавших нет. Пожарные и полицейские не спешат называть причину пожара, а в соцсетях воронежцы утверждают, что это поджог, и делятся фотографиями листовок, которые были рассыпаны возле сгоревшей машины. На них лицо Колодяжного изображено на фоне пламени.
Кроме того, Сергей Колодяжный не в первый раз оказывается жертвой внезапно вспыхнувшего пожара. Два года назад горел его Land Rover. Следователи также рассказали, что злоумышленники хотели поджечь также дом ректора, но преступление сорвалось.
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