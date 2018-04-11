Дрон снял на видео взрыв на реке Иня

— Проведены взрывные работы на реке Иня восточнее села Мотково, рядом с садоводческими товариществами, которые ежегодно попадают в зону возможного подтопления, — рассказал VN.ru заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Виталий Панов . — В дальнейшем при прохождении паводка в случае образовании заторов будут проводиться оперативные ледовзрывные работы — в Кочковском, Красноозерском районах на реке Карасук и Искитимском районе на реке Бердь.

Всего спасатели провели 3 подрыва льда. Таким образом были разрушены участки льда протяженностью около

400 метров. Площадь взорванного льда составила более

2000 кв. метров

Вскрытие рек ожидается в Новосибирской области в середине апреля.