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Дрон снял на видео взрыв на реке Иня
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Дрон снял на видео взрыв на реке Иня 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
— Проведены взрывные работы на реке Иня восточнее села Мотково, рядом с садоводческими товариществами, которые ежегодно попадают в зону возможного подтопления, — рассказал VN.ru заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Виталий Панов. — В дальнейшем при прохождении паводка в случае образовании заторов будут проводиться оперативные ледовзрывные работы — в Кочковском, Красноозерском районах на реке Карасук и Искитимском районе на реке Бердь.
Всего спасатели провели 3 подрыва льда. Таким образом были разрушены участки льда протяженностью около
400 метров. Площадь взорванного льда составила более
2000 кв. метров
Вскрытие рек ожидается в Новосибирской области в середине апреля.
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