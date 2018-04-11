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Подвела «Тайга» и выручил спутниковый телефон. Ямальские спасатели спешат на помощь
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Подвела «Тайга» и выручил спутниковый телефон. Ямальские спасатели спешат на помощь 

ИА Север-Пресс 24 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
За неделю спасатели выезжали на вызовы 25 раз, при этом помогли 27 ямальцам. Так, в Приуральском районе 14 сотрудников Ямалспаса были задействованы в поиске троих граждан, у которых в 100 километрах от села Панаевск сломался снегоход «Тайга».
Спасательная работа проводилась как наземным транспортом на трех ВТС Трэкол, так и с воздуха на вертолете Ми-8 авиакомпании «Ямал». В результате пострадавшие были обнаружены и эвакуированы до ближайшего чума родственников. В Тазовском районе по срабатыванию тревожной кнопки спутникового телефона КМНС спасатели нашли и эвакуировали женщину и маленького ребёнка.
Всего за этот период на Ямале произошло десять операций, спасли девять человек. Два раза принимали участие в учениях по ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов на нефтегазоконденсатном промысле Пякяхинского месторождения «Ямалнефтегаза», в ликвидации дорожно-транспортных происшествий. Один раз спасатели выезжали на помощь противопожарным службам округа при ликвидации пожара.
На территории Пуровского района спасатели-водолазы провели аварийно-спасательную работу по подъему затонувшего в реке на Южно-Хадарьяхинском месторождении бульдозера «Komatsu».
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