Следствию по «Зимней вишне» легче всего найти «стрелочника», заявил эксперт

Владимир Ройтман. МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Человеческий фактор и ошибка исполнителя в условиях стресса часто приводят к тяжелым последствиям и большим жертвам при чрезвычайной ситуации, как это случилось во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово , поэтому нельзя исключить, что следствие ищет крайнего среди пожарных, считает доктор технических наук, профессор НИУ МГСУ и Академии государственной противопожарной службы МЧС России

Ранее в среду Следственный комитет сообщил, что в отношении командира пожарного звена Сергея Генина возбуждено уголовное дело о халатности. Следствие считает, что при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Генин пренебрег план-схемами здания и направил подчиненных по неверному пути, тем самым потеряв время, в результате чего погибли не менее 37 человек. В сообщении СК говорилось, что на четвертом этаже торгового центра пожарные не смогли вскрыть запертую дверь, из-за чего им пришлось идти в обход.

"Зная нашу систему, могу предположить, что тут нужно было найти «стрелочника». Это один из вариантов сценария работы следователя", — заявил Ройтман.

По его мнению, у пожарных почти не оставалось времени, чтобы сориентироваться в ситуации на месте, так как спасение людей возможно в первые 5-7 минут после начала пожара.

"Время для эвакуации было упущено, его или не было совсем, или почти не оставалось. Все происходит в первые 5-7 минут, этого достаточно, чтобы люди ушли. Здесь нужно выяснять, как быстро пожарные прибыли на место", — отметил собеседник агентства.

По словам Ройтмана, в чрезвычайных ситуациях большую роль играет и человеческий фактор, который может повлечь за собой большое число жертв.

"Всегда действует человеческий фактор, а человеку свойственно ошибаться. Часто ошибка рядового исполнителя приводит к каким-то тяжелым последствиям. Это стрессовая ситуация. От решения начальника пожарного караула зависит очень многое — и его собственная жизнь, и жизнь его подчиненных, и жизнь людей, о которых он не знает. Караул должны встретить люди из администрации здания, которые в курсе системы расположения всех объектов, и это, конечно, облегчило бы работу пожарных", — заключил профессор.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.