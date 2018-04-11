Учения по пожарной безопасности прошли в кадетской школе №1785

В рамках мероприятия, на втором этаже здания сымитировали задымление помещения. После этого сработала пожарная сигнализация. Все ученики, следуя инструкциям, быстро покинули кадетский корпус через запасные выходы.

— Во время проведения эвакуации слаженно и четко сработал весь административный, педагогический и инженерно-технический состав корпуса. Школьники проявили дисциплинированность и организованность, — рассказала педагог-организатор Елизавета Степанова

Отметим, что мероприятие прошло в рамках городских учений по пожарной безопасности.