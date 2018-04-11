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Учения по пожарной безопасности прошли в кадетской школе №1785
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Учения по пожарной безопасности прошли в кадетской школе №1785 

Управа Таганского района города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
В рамках мероприятия, на втором этаже здания сымитировали задымление помещения. После этого сработала пожарная сигнализация. Все ученики, следуя инструкциям, быстро покинули кадетский корпус через запасные выходы.
— Во время проведения эвакуации слаженно и четко сработал весь административный, педагогический и инженерно-технический состав корпуса. Школьники проявили дисциплинированность и организованность, — рассказала педагог-организатор Елизавета Степанова.
Отметим, что мероприятие прошло в рамках городских учений по пожарной безопасности.
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