Учения по пожарной безопасности прошли в кадетской школе №1785 

В рамках мероприятия, на втором этаже здания сымитировали задымление помещения. После этого сработала пожарная сигнализация. Все ученики, следуя инструкциям, быстро покинули кадетский корпус через запасные выходы.
— Во время проведения эвакуации слаженно и четко сработал весь административный, педагогический и инженерно-технический состав корпуса. Школьники проявили дисциплинированность и организованность, — рассказала педагог-организатор Елизавета Степанова.
Отметим, что мероприятие прошло в рамках городских учений по пожарной безопасности.