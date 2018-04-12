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В Кузбассе вводят особый противопожарный режим с 15 апреля
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В Кузбассе вводят особый противопожарный режим с 15 апреля 

RT на русском 58 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области вводят особый противопожарный режим с 15 апреля, сообщает портал «ВашГород.ру» со ссылкой на МЧС.
Он будет действовать до середины июня.
Весной усиливают профилактическую работу, чтобы предотвратить осложнение обстановки в пожароопасное время. В частности, запрещено жечь мусор и разводить костры, устраивать свалки горючих отходов, загораживать территорию между зданиями горючими материалами.
Также запрещено оставлять ёмкости с горючими веществами и газом на дачах и в садоводческих товариществах.
Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим ввели ещё в двух районах Приморья.
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