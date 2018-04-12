В Кузбассе вводят особый противопожарный режим с 15 апреля

Кемеровской области вводят особый противопожарный режим с 15 апреля, сообщает портал «ВашГород.ру» со ссылкой на МЧС

Он будет действовать до середины июня.

Весной усиливают профилактическую работу, чтобы предотвратить осложнение обстановки в пожароопасное время. В частности, запрещено жечь мусор и разводить костры, устраивать свалки горючих отходов, загораживать территорию между зданиями горючими материалами.

Также запрещено оставлять ёмкости с горючими веществами и газом на дачах и в садоводческих товариществах.

Ранее сообщалось, что особый противопожарный режим ввели ещё в двух районах Приморья.