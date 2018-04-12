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С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать противопожарный режим
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С 15 апреля в Кузбассе начнет действовать противопожарный режим 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кузбассу, во время действия особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, а также штрафные санкции за их нарушение. С населением проводится предупредительная работа.
Ежегодно после схода снега на территории Сибири, Урала и Дальнего Востока появляются очаги природных пожаров. Практически всегда причиной являются пал растительности и профилактические отжиги.
В период действия особого противопожарного режима запрещаются какие-либо пожароопасные работы. В частности, нельзя устраивать свалки горючих отходов на территории садовых обществ, огороднических и дачных объединений, загромождать противопожарные разрывы между строениями горючими материалами, оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами вблизи жилых домов и других построек.
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