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Построенному складу в Ногинском районе выдали заключение о соответствии
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Построенному складу в Ногинском районе выдали заключение о соответствии 

РИАМО 44 минуты назад
Фото: РИАМО
Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии складскому зданию в Ногинском районе Подмосковья, объект готов в к вводу в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
«Заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации (ЗОС) получило складское здание, расположенное по адресу: Ногинский район, поселок Обухово, Кудиновское шоссе», — сообщил начальник Главгосстройнадзора Руслан Тагиев.
Здание площадью 39053 квадратных метра предназначено для стеллажного хранения в соответствии с программой конкретного арендатора. На объекте отведена зона для складских и технических помещений. На прилегающей территории выполнено благоустройство.
Застройщиком выступает ООО «Производственно-складской комплекс „Атлант-Парк“. Финансирование строительства — средства инвестора.
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