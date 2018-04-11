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Командир пожарного звена ответит за гибель 37 человек в ТРЦ «Зимняя вишня»
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Командир пожарного звена ответит за гибель 37 человек в ТРЦ «Зимняя вишня» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника кемеровского пожарного звена Сергея Генина. Его подозревают в халатности, допущенном при тушении пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СКР.
По версии следствия, из-за действий Генина погибли 37 человек, находившиеся в кинозале на 4 этаже. Являясь командиром газодымозащитной службы, он вместе с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. Один из очевидцев сообщил, что в кинозале находится большое количество людей, и показал кратчайший путь туда. Однако, по версии следствия, Генин проигнорировал эти сведения. Вместо этого он направил свое звено к дальнему лестничному маршу.
"Дойдя до четвертого этажа, пожарные обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4 этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей", — подчеркнули в пресс-службе.
В настоящее время следователи проводят обыски по месту жительства Генина. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.
О предпосылках трагедии читайте в материале «Путин, поезд в огне!»
СКР продолжает устанавливать других лиц, причастных к трагедии.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 64 человека, 41 из них — дети.
Ранее по теме: После кемеровской трагедии екатеринбургские ТЦ потеряли клиентов Спасать не обучены: ЧОП в кемеровской «Зимней вишне» работал незаконно
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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