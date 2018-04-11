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Бизнес должен нести ответственность за безопасность людей, заявил Медведев
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Бизнес должен нести ответственность за безопасность людей, заявил Медведев 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Бизнес должен в полной мере осознавать и нести ответственность за безопасность людей, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 6 лет.
"Бизнес должен в полной мере осознавать и нести ответственность в вопросах безопасности людей. Чтобы трагедия Кемерово, которая, действительно, стала трагедией всей страны, никогда не повторилась", — сказал Медведев.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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