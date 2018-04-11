Бизнес должен нести ответственность за безопасность людей, заявил Медведев

"Бизнес должен в полной мере осознавать и нести ответственность в вопросах безопасности людей. Чтобы трагедия Кемерово , которая, действительно, стала трагедией всей страны, никогда не повторилась", — сказал Медведев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.