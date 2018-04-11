За сутки в Саратовской области случилось шесть крупных пожаров

За прошедшие сутки на территории Саратовской области силы МЧС ликвидировали 6 пожаров. Так, 10 апреля в 11 ч. 32 м. на пульт оперативного дежурного Энгельса поступил сигнал о пожаре в пристройке 2-х этажного дома на улице Ленина.

— Площадь пожара составила 40 квадратных метров. На тушение выезжали 11 человек личного состава на трех машинах, — уточнили в главке. — Днем позже в 00 ч. 20 м. на пульт «01» в Красном Кут поступил сигнал о загорании нефтеконденсатной смеси на открытой площадке. Площадь пожара составила 150 кв.м. На тушение выезжали 7 человек личного состава.

А в 06 ч. 07 м. очевидцы сообщили о пожаре в гараже на ул. 4-ая Мелиоративная. Площадь пожара составила 15 кв.м.