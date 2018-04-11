Дело завели на командира пожарного звена, тушившего пожар в Кемерове

Уголовное дело возбудили против командира пожарного звена, тушившего пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Интерфакс» сообщает, что в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина возбудили дело о халатности. Следствие считает, что по его вине «сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место». В результате этого погибли как минимум 37 человек, которые в момент пожара находились на четвёртом этаже торгового центра.

Напомним, 25 марта в результате ЧП в «Зимней вишне» погибли 64 человека. По делу о пожаре арестовали охранника ТЦ, технического директора и управляющую. Под арестом также оказались сотрудник и руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне», гендиректор компании-собственника и глава кемеровского госстройнадзора.