В торговом центре «РИО» в Кургане сработала пожарная сигнализация 

Сегодня, 11 апреля, в ТЦ «РИО» в Кургане сработала пожарная сигнализация. Пользователи во «ВКонтакте» предположили, что в торговый центр поступило сообщение о минировании.
Начальник административно-технического контроля компании «Метрополис» Валерий Васильев подтвердил 45.ru, что произошла сработка сигнализации.
— У нас произошла сработка пожарной сигнализации. Была утечка воды из системы отопления на третьем этаже, где боулинг. Техник был на месте, все устранили оперативно, работаем в штатном режиме, — объяснил он.
Валерий также добавил, что в торговом центре запланированы учения, основные нарушения, выявленные во время прокурорской проверки, в ТЦ «РИО» устранены.
Отметим, что пожарные учения прошли сегодня в ТЦ «ГиперСити». Накануне областное МЧС предупреждало об этом.
— В городе проходят массовые учения, отрабатываются действия при пожарной тревоге. Слышите? У нас та же история (на заднем фоне по телефону слышно, как женский голос объявляет о тревоге и просит всех немедленно покинуть помещение. — Прим. автора). Не эвакуируюсь, вашего звонка жду, — сообщил сотрудник пресс-службы МВД по Курганской области.