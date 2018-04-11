В торговом центре «РИО» в Кургане сработала пожарная сигнализация

Сегодня, 11 апреля, в ТЦ «РИО» в Кургане сработала пожарная сигнализация. Пользователи во «ВКонтакте» предположили, что в торговый центр поступило сообщение о минировании.

Начальник административно-технического контроля компании «Метрополис» Валерий Васильев подтвердил 45.ru, что произошла сработка сигнализации.

— У нас произошла сработка пожарной сигнализации. Была утечка воды из системы отопления на третьем этаже, где боулинг. Техник был на месте, все устранили оперативно, работаем в штатном режиме, — объяснил он.

Валерий также добавил, что в торговом центре запланированы учения, основные нарушения, выявленные во время прокурорской проверки, в ТЦ «РИО» устранены.

Отметим, что пожарные учения прошли сегодня в ТЦ «ГиперСити». Накануне областное МЧС предупреждало об этом.