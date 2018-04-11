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Против командира пожарного звена, тушившего «Зимнюю Вишню», возбудили дело
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Против командира пожарного звена, тушившего «Зимнюю Вишню», возбудили дело 

АиФ Кузбасс 1 час назад
Фото: АиФ Кузбасс
В отношении командира пожарного звена, тушившего пожар в «Зимней Вишне», возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, Сергей Генин является командиром звена газобымозащитной службы. Генин вместе с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части № 2 Александром Малышенко и очевидцем происходящего зашли в горящее здание через западный вход. Мужчина сообщил им, что на 4 этаже в кинозале №2 находится большое количество людей, в том числе детей, и указал Генину и пожарным на лестничный марш, которы являлся кратчайшим путем к кинозалу.
Однако, Генин проигнорировал полученную информацию и вместе со своим звеном отправился к лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части здания. Но там они обнаружили только запертую дверь, им пришлось вернутся. Таким образом, они потеряли время для спасения людей.
По версии следствия, в результате халатных действий Генина не менее 37 человек задохнулись продуктами горения в кинозале №2 на 4 этаже. Сейчас по месту жительства фигуранта проводятся обыски, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.
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