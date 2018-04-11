Против командира пожарного звена, тушившего «Зимнюю Вишню», возбудили дело

В отношении командира пожарного звена, тушившего пожар в «Зимней Вишне», возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, Сергей Генин является командиром звена газобымозащитной службы. Генин вместе с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части № 2 Александром Малышенко и очевидцем происходящего зашли в горящее здание через западный вход. Мужчина сообщил им, что на 4 этаже в кинозале №2 находится большое количество людей, в том числе детей, и указал Генину и пожарным на лестничный марш, которы являлся кратчайшим путем к кинозалу.

Однако, Генин проигнорировал полученную информацию и вместе со своим звеном отправился к лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части здания. Но там они обнаружили только запертую дверь, им пришлось вернутся. Таким образом, они потеряли время для спасения людей.

По версии следствия, в результате халатных действий Генина не менее 37 человек задохнулись продуктами горения в кинозале №2 на 4 этаже. Сейчас по месту жительства фигуранта проводятся обыски, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.