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«Дым столбом чёрный валит»: на проспекте Космонавтов произошел пожар
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«Дым столбом чёрный валит»: на проспекте Космонавтов произошел пожар 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
На проспекте Космонавтов пожар — люди сообщают, что видят высокие столбы дыма, поднимающиеся с территории завода имени Калинина.
— На ЗиКе пожар. Дым столбом чёрный валит. На их территории что-то горит, мусор, может, — отмечает один из очевидцев.
Горожане также отмечают, что пожарные уже выехали — машины было видно с Уральской.
В МЧС подтвердили вызов на пожар на проспекте Космонавтов, однако адрес не уточнили. На самом заводе сообщили, что не знают о возгорании.
В сообществе Инцидент. Екатеринбург очевидцы сообщают, что пожар произошел «на стройке».
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