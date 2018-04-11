«Дым столбом чёрный валит»: на проспекте Космонавтов произошел пожар

На проспекте Космонавтов пожар — люди сообщают, что видят высокие столбы дыма, поднимающиеся с территории завода имени Калинина.

— На ЗиКе пожар. Дым столбом чёрный валит. На их территории что-то горит, мусор, может, — отмечает один из очевидцев.

Горожане также отмечают, что пожарные уже выехали — машины было видно с Уральской.

МЧС подтвердили вызов на пожар на проспекте Космонавтов, однако адрес не уточнили. На самом заводе сообщили, что не знают о возгорании.

В сообществе Инцидент. Екатеринбург очевидцы сообщают, что пожар произошел «на стройке».