Люди эвакуированы из здания мэрии Костомукши из-за задымления

Все сотрудники администрации отправлены по домам, посетители также эвакуированы.

Сегодня утром в здании администрации Костомукши произошло задымление. Все сотрудники и посетители были эвакуированы, сообщает «64 параллель».

Возгорание произошло в результате короткого замыкания в распределительном щите автоматов в левом блоке на первом этаже. Причина — устаревание системы электроснабжения здания. Старая проводка не выдержала напряжения и замкнула.

Задымление пошло на левое крыло мэрии, сработала пожарная сигнализация, сотрудники администрации, а также посетители были эвакуированы до приезда пожарных машин. Очаг возгорания (открытого пламени не было, проводка тлела) был ликвидирован собственными силами до того, как прибыли сотрудники МЧС

Электроснабжение здания было отключено, а почти все служащие отправлены по домам до 13 часов, до восстановления работы электросети.