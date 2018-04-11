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Люди эвакуированы из здания мэрии Костомукши из-за задымления
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Люди эвакуированы из здания мэрии Костомукши из-за задымления 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Все сотрудники администрации отправлены по домам, посетители также эвакуированы.
Сегодня утром в здании администрации Костомукши произошло задымление. Все сотрудники и посетители были эвакуированы, сообщает «64 параллель».
Возгорание произошло в результате короткого замыкания в распределительном щите автоматов в левом блоке на первом этаже. Причина — устаревание системы электроснабжения здания. Старая проводка не выдержала напряжения и замкнула.
Задымление пошло на левое крыло мэрии, сработала пожарная сигнализация, сотрудники администрации, а также посетители были эвакуированы до приезда пожарных машин. Очаг возгорания (открытого пламени не было, проводка тлела) был ликвидирован собственными силами до того, как прибыли сотрудники МЧС.
Электроснабжение здания было отключено, а почти все служащие отправлены по домам до 13 часов, до восстановления работы электросети.
По материалам: ptzgovorit.ru
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