Черновик от 11.04.2018 12:14 (Мария Гошина)

Втечение ближайших трех дней в Аткарском и Романовском районах прогнозируется повышение уровня воды до опасных отметок. В вешних водах могут оказаться дороги, сады, огороды, дачи и жилые дома.

— Сегодня на территории Саратовской области в результате паводка в области перелит 21 низководный мост, 10 участков автомобильных дорог, — сообщили АиФ-Саратов ГУ МЧС региона, — в Самойловском, Романовском, Екатериновском, Аткарском и Калининском районах затопило 800 придомовых территорий. В Калининском районе пострадали 4 жилых дома, и 9 человек отправлены к родственникам.

В районах есть запасы медикаментов, необходимых вещей и продуктов питания. Есть объездные дороги, организованы 5 лодочных переправ.

— Наиболее сложная остановка складывается в Аткарске, — уточнили спасатели. — 50 человек на время прохождения паводка отселены к родственникам. На месте работает спасатели Областной службы спасения. Людям доставляется питьевая вода и пища. В районе подготовлены 13 пунктов временного размещения населения вместимостью до 3 тысяч человек.