Снятие трупа мужчины с дома в Некрасовке попало на видео

10 апреля спасатели сняли с дома труп жителя Новой Некрасовки. Операция проводилась на верхних этажах многоэтажного дома, поэтому спасателям пришлось развертывать длинную лестницу. Ролик публикует «360».

ЧП произошло во вторник на улице Люберецкие поля, дом № 27, корпус 1. Отмечается, что мужчина страдал алкоголизмом.

На кадрах видно не шевелящееся тело погибшего, которое располагается на внешней стороне здания. Он находится около окна, вероятно, его квартиры. Два спасателя развернули лестницу с люлькой наверху, чтобы спустить труп.

Не сообщается, сколько по времени тело находилось на глазах у соседей.