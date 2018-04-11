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Снятие трупа мужчины с дома в Некрасовке попало на видео
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Снятие трупа мужчины с дома в Некрасовке попало на видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
10 апреля спасатели сняли с дома труп жителя Новой Некрасовки. Операция проводилась на верхних этажах многоэтажного дома, поэтому спасателям пришлось развертывать длинную лестницу. Ролик публикует «360».
ЧП произошло во вторник на улице Люберецкие поля, дом № 27, корпус 1. Отмечается, что мужчина страдал алкоголизмом.
На кадрах видно не шевелящееся тело погибшего, которое располагается на внешней стороне здания. Он находится около окна, вероятно, его квартиры. Два спасателя развернули лестницу с люлькой наверху, чтобы спустить труп.
Не сообщается, сколько по времени тело находилось на глазах у соседей.
5 апреля жительница Балашихи обратилась в полицию после того, как нашла на своем участке труп новорожденного ребенка. Оказалось, что младенца подбросила его мать, которая страдает шизофренией.
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