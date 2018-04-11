Курская область. В Курчатове от пала травы едва не загорелись жилые дома

Пламя в новом Курчатовском микрорайоне «Атомград» полыхало накануне вечером

Как сообщает «Курчатов ТВ», около семи вечера загорелась сухая трава на поле за домами, пламя приблизилось к детской площадке. Вскоре на метро прибыли два пожарных расчёта ПСЧ №7. Около 9 вечера с огнём удалось справиться. Дома и припаркованные автомобили не пострадали.