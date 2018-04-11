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Курская область. В Курчатове от пала травы едва не загорелись жилые дома
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Курская область. В Курчатове от пала травы едва не загорелись жилые дома 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Пламя в новом Курчатовском микрорайоне «Атомград» полыхало накануне вечером
Как сообщает «Курчатов ТВ», около семи вечера загорелась сухая трава на поле за домами, пламя приблизилось к детской площадке. Вскоре на метро прибыли два пожарных расчёта ПСЧ №7. Около 9 вечера с огнём удалось справиться. Дома и припаркованные автомобили не пострадали.
В региональном ГУ МЧС напоминают, что необходимо осторожнее обращаться с огнём, запрещено жечь сухую траву на полях или в лесу, а также разводить костёр в сухом лесу или на торфянике. С ноября 2015 года действует запрет на выжигание сухой травы. Нарушение установленных правил грозит административным штрафом на граждан в размере от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 25 тысяч рублей, на юридических лиц — от 150 до 250 тысяч рублей.
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