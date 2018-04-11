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СК возбудил дело против начальника пожарного звена в Кемерове
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СК возбудил дело против начальника пожарного звена в Кемерове 

ТВ Центр 2 часа назад
Фото: ТВ Центр
Следственный комитет проанализировал работу пожарных служб в день трагедии в «Зимней вишне». По итогам проверки возбуждено уголовное дело в отношении начальника части №2 противопожарной службы по Кемеровской области Сергея Генина по статье «Халатность», сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, при тушении пожара в кемеровском торговом центре Генин, командир отделения Антон Бридов, Александр Малышенко и А. Ананьев зашли в горящее здание через западный вход.
Ананьев, как очевидец происходящего, сообщил, что на четвертом этаже в кинозале №2 остались люди, в том числе дети, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш — как кратчайший путь к указанному кинозалу. Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения.
Он направил свое звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу. Дойдя до четвертого этажа, он обнаружил запертую дверь. После этого Генин и его подчиненные вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на четвертый этаж.
В результате они потратили время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей. Из-за халатных действий Генина погибли не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара в кинозале, считает следствие.
В настоящее время по месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.
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