СК возбудил дело против командира пожарного звена, тушившего ТЦ в Кемерово

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении командира пожарного звена в Кемерово . Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Как сообщается, начальник караула пожарно-спасательной части N 2 Сергей Генин при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» был командиром звена газодымозащитной службы.

"Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на 4 этаже в кинозале N 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу. Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами", — рассказали в СК.

Ведомство делает вывод, что в ходе дальнейших действий по указанию Генина было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место.

"В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже ТРЦ «Зимняя Вишня» в кинозале N 2. По месту жительства Сергея Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан", — добавила Петренко.

В результате пожара в кемеровской ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.