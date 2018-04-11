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Строительные леса и автокран загорелись в Южном Бутове на стройплощадке
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Строительные леса и автокран загорелись в Южном Бутове на стройплощадке 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
Возгорание произошло на территории строительной площадки в столичном районе Южное Бутово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.
10 апреля на ул. Адмирала Лазарева в районе д. 74 произошло возгорание автокрана и сварочного аппарата. В результате загорелись строительные леса, — рассказал собеседник агентства.
В результате происшествия пострадавших нет, ущерб выясняется.
Фото взято: https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900x506/public/news-2017-10/TASS_22692914.jpg?itok=q2p0ICX9
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