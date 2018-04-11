Строительные леса и автокран загорелись в Южном Бутове на стройплощадке

Возгорание произошло на территории строительной площадки в столичном районе Южное Бутово, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах. 10 апреля на ул. Адмирала Лазарева в районе д. 74 произошло возгорание автокрана и сварочного аппарата. В результате загорелись строительные леса, — рассказал собеседник агентства. В результате происшествия пострадавших нет, ущерб выясняется. Фото взято: https://cdn.iz.ru/sites/default/files/styles/900x506/public/news-2017-10/TASS_22692914.jpg?itok=q2p0ICX9