Дело о халатности возбудили против командира пожарного звена, тушившего ТЦ «Зимняя вишня» 

Командир пожарного звена Сергей Генин при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове проигнорировал данные о коротком пути к людям и направил подчиненных по длинному, тем самым потерял время. Об этом написала официальный представитель Следсвтенного комитета Светланы Петренко в Telegram-канале ведомства. Она уточнила, что халатные действия командира пожарного звена привели к гибели не менее 37 человек, находившихся в кинозале на 4 этаже. Следователи возбудили дело о халатности в отношении Сергея Генина. По его месту жительства проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан. Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 64 человека.