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В Кайбницком районе подтопило три дома
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В Кайбницком районе подтопило три дома 

АиФ Казань 32 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Три жилых дома с населением девять человек подтопило в селе Федоровское Кайбницкого района, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.
11 апреля из-за интенсивного таяния снега резко поднялся уровень воды в реке Берля. В результате в опасности оказали три дома, жильцы которых на время переехали к родственникам.
На место выезжали спасатели и глава Федоровского сельского поселения. Дорожники трактором растаскивали льдины в русле реки.
Всего в селе Федоровское проживает 854 человека. Для них подготовлен пункт временного размещения, расположенный на базе Федоровской СОШ: ул. Тутаева, д. 45.
Напомним, жители Тукаевского района также сообщили, что в нескольких деревнях и селах вышедшая из русла рек вода подтопила дороги, гаражи и бани.
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