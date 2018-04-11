В Кайбницком районе подтопило три дома

Татарстана. Три жилых дома с населением девять человек подтопило в селе Федоровское Кайбницкого района, сообщает пресс-служба МЧС

11 апреля из-за интенсивного таяния снега резко поднялся уровень воды в реке Берля. В результате в опасности оказали три дома, жильцы которых на время переехали к родственникам.

На место выезжали спасатели и глава Федоровского сельского поселения. Дорожники трактором растаскивали льдины в русле реки.

Всего в селе Федоровское проживает 854 человека. Для них подготовлен пункт временного размещения, расположенный на базе Федоровской СОШ: ул. Тутаева, д. 45.

Напомним, жители Тукаевского района также сообщили, что в нескольких деревнях и селах вышедшая из русла рек вода подтопила дороги, гаражи и бани.