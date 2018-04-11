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Спасатели ЗАО вовремя пришли на помощь
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Спасатели ЗАО вовремя пришли на помощь 

На Западе Москвы 32 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах «МГПСС» станции Рублево вытащили провалившегося под лёд рыбака.
Мужчине 62 года. Пострадавшему оказана первая помощь. Происшествие произошло вне зоны ответственности ПСС Рублёво, сегодня утром, в 8.30  Управление по ЗАО Департамента ГОЧСиПБ предупреждает:
Соблюдайте правила безопасного поведения!
Не подвергайте свою жизнь опасности — не выходите на тонкий лед!
Пожарно-спасательная служба Департамента ГОЧС и ПБ подвела итоги деятельности в первом месяце весны. За это время были спасены 63 человека
В марте 2018 года пожарно-спасательные подразделения ГКУ «Пожарно-спасательный центр» осуществили 3099 выездов, из них на пожары и загорания — 1053 выезда и на происшествия — 2049, где на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий — 106 выездов. За прошедший месяц сотрудниками ГКУ «ПСЦ» спасено 28 человек.
Сотрудники Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (ГКУ «МГПСС») в марте этого года спасли из ледяной полыньи одного человека, не допустив гибели людей в зонах ответственности поисково-спасательных станций. Среднестатистические показатели оперативного реагирования на происшествия на водных объектах Москвы при спасении не превысили допустимых шести минут. Кроме того, специалистами МГПСС проведено пять поисково-спасательных и аварийно-спасательных работ.
Экипажами санитарных вертолетов ГКУ «Московский авиационный центр» осуществлено 176 вылетов на происшествия и госпитализированы в медицинские учреждения столицы 34 человека.
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