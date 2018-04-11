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16 павильон «Мосфильма» сдадут в третьем квартале этого года
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16 павильон «Мосфильма» сдадут в третьем квартале этого года 

На Западе Москвы 37 минут назад
Фото: На Западе Москвы
В рамках инвестиционного проекта по созданию на базе Киноконцерна «Мосфильм» многофункционального производственно-культурного центра продолжается строительство нового комплекса сценическо-постановочных средств и съемочного павильона.
"В настоящее время на главной киностудии страны успешно функционируют 15 съемочных павильонов площадью от 300 до 2000 кв. метров. Новому павильону присвоен 16 порядковый номер, он будет вторым по величине после легендарного первого", — рассказывает первый заместитель Генерального директора киноконцерна «Мосфильм» Владимир Рясов.
Общая площадь 16 павильона составит 2500 кв. метров, строение представляет собой монолитный каркас, облицованный специальными шумо— и теплоизолированными плитами. Объект будет соответствовать всем современным требованиям, предъявляемым к его размерам, высоте и акустике, оснащению технологическим оборудованием и комфортности. На вспомогательных площадях разместится актерский комплекс с помещениями для актеров и режиссера, гримерными, костюмерными и реквизиторскими, санитарными узлами. Здание оборудуют пожарной сигнализацией, системами пожаротушения, средствами внутренней связи и оповещения, а также доступом в интернет.
Перед павильоном будет организована вместительная парковка. От кинематографистов уже поступают заявки на использование данного объекта.
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