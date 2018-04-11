Гибель сахалинского сварщика при взрыве цистерны сняли на видео

Мощный взрыв цистерны при сварочных работах произошел в районе Северного порта Корсакова на Сахалине. Людей, находившихся возле нее, разбросало в разные стороны, в результате один рабочий погиб на месте. Видео с места ЧП опубликовал «360».

В настоящее время информация о пострадавших уточняется. На кадрах видно, что у большой емкости работали трое людей. Незадолго до взрыва там находился и водитель внедорожника, который сдавал назад по направлению к эпицентру взрыва.

По предварительным данным, мужчины занимались сварочными работами, когда вспыхнули пары топлива. Взорвалась одна из цистерн. Ударной волной мужчин отбросило от цистерны, причем один из них отлетел на несколько метров за пределы видимости камеры.

Следователи назначили проверку по факту ЧП.