В Новочеркасске из-за нарушений пожарной безопасности закрыт торговый центр 

В Новочеркасске торгово-развлекательный центр «Платовский» по итогам проверки прокуратуры и сотрудников МЧС был временно закрыт. Как сообщают местные издания, эксплуатацию здания до устранения всех нарушений сегодня, 11 апреля, запретил городской суд Новочеркасска.
В частности, во время проверки в торговом центре выявили нарушения в пожарной безопасности, которые влекут за собой угрозу для жизни и здоровья посетителей, а также в случае пожара могут привести к гибели. Внеплановые проверки в Ростовской области стали проводить после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в которой погибли 64 человека, в том числе 34 ребенка.