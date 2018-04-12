СК начал проверку после гибели матери с дочерью на пожаре в Ступинском районе

«Ночью 12 апреля в одном из домов, расположенных в городском поселке Михнево Ступинского района, произошел пожар, в ходе тушения которого были обнаружены два тела — женщины 1963 г. рождения и ее дочери 1996 г. рождения. По данному факту следственным отделом по Ступино организовано проведение доследственной проверки», — рассказала О. Врадий.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, которая не выдержала напряжения от использования отопительных приборов кустарного производства. В настоящее время следователь завершил осмотр места происшествия, в дальнейшем в рамках проверки будет проведен ряд экспертиз, добавила представитель СК.