Ещё
СК начал проверку после аварии с участием легкового автомобиля и автобуса с 40 детьми в Пушкинском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК начал проверку после аварии с участием легкового автомобиля и автобуса с 40 детьми в Пушкинском районе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Следствие проверяет обстоятельства аварии в Московской области с участием легкового автомобиля и перевозившего детей автобуса, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«На 67 км автодороги А107 (Малое бетонное кольцо) автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, перевозившим детей. В результате ДТП водитель автомобиля скончался. Данные о пострадавших детях уточняются. В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки», — отметила О. Врадий.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка полиции сообщили Агентству «Москва», что в автобусе, попавшем в аварию, ехали около 40 детей. По информации СМИ, в этом транспортном средстве, следовавшем в Клин с экскурсии, находились 54 человека, в том числе 40 детей. На видеозаписях с места происшествия видно, что в результате столкновения автобус упал на бок и оказался в кювете.
Агентство «Москва»: последние новости
Подросток-руфер погиб после падения с крыши в Электростали МЧС: Подмосковный кинотеатр ТРК «Победа» устранил нарушения требований пожарной безопасности Пожар произошел на складе с краской в районе Марьина роща
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву37
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии115
Суд фактически разрешил курить в самолетах190
Что Россия может сделать Западу380
Россия определилась с украинской трубой198
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение