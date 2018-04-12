СК начал проверку после аварии с участием легкового автомобиля и автобуса с 40 детьми в Пушкинском районе 

Следствие проверяет обстоятельства аварии в Московской области с участием легкового автомобиля и перевозившего детей автобуса, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«На 67 км автодороги А107 (Малое бетонное кольцо) автомашина ВАЗ-2108, выехав на полосу встречного движения, допустила столкновение с автобусом, перевозившим детей. В результате ДТП водитель автомобиля скончался. Данные о пострадавших детях уточняются. В настоящее время на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области. Организовано проведение доследственной проверки», — отметила О. Врадий.
Ранее в пресс-службе подмосковного главка полиции сообщили Агентству «Москва», что в автобусе, попавшем в аварию, ехали около 40 детей. По информации СМИ, в этом транспортном средстве, следовавшем в Клин с экскурсии, находились 54 человека, в том числе 40 детей. На видеозаписях с места происшествия видно, что в результате столкновения автобус упал на бок и оказался в кювете.