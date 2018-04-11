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Высотный жилой дом на севере Москвы введут в эксплуатацию в конце года
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Высотный жилой дом на севере Москвы введут в эксплуатацию в конце года 

РИАМО 45 минут назад
Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку на строительство высотного жилого комплекса на севере Москвы, который планируется достроить к концу текущего года, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
Объект возводится по адресу: Головинское шоссе, владение 10 (САО). Проектом предусмотрено строительство комплекса общей площадью 108,5 тысячи квадратных метров, состоящего из трех 36-этажных башен, объединенных двухэтажным стилобатом и подземным этажом для хранения автомобилей на 314 машино-мест. Всего в комплексе будет 1092 квартиры.
«В настоящее время на объекте завершены работы по возведению несущих конструкций трех корпусов и стилобата. Почти наполовину завершены монтаж фасада и устройство кровли. На 80% выполнен монтаж внутренних инженерных систем. Строители приступили к отделочным работам в местах общего пользования. Срок завершения работ — декабрь 2018 года», — сообщил глава Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
По его словам, в результате проверки жилого комплекса были выявлены нарушения по технологии и качеству производства монолитных работ, а также по соблюдению требований пожарной безопасности.
«В отношении подрядчика ООО «ЭСПИКА» возбуждено административное производство, оформлены протоколы об административных правонарушениях и выдано предписание об их устранении. Комитетом установлен контроль за устранением нарушений в кратчайшие сроки», — отметил Антосенко.
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