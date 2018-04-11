Подросток-руфер погиб после падения с крыши в Электростали

По словам собеседницы агентства, 10 апреля с крыши дома в Электростали упал 15-летний мальчик. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание.

Сотрудники СК проводят доследственную проверку. «Свидетели и очевидцы пояснили, что подросток соскользнул с крыши и упал вниз на землю. Опрошенная в ходе проверки сестра погибшего сообщила, что брат периодически лазил по крышам домов», — сказала О. Врадий.

Проверка продолжается, по ее итогам примут процессуальное решение.