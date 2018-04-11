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Подросток-руфер погиб после падения с крыши в Электростали
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Подросток-руфер погиб после падения с крыши в Электростали 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Следователи выясняют обстоятельства гибели подростка, упавшего с крыши в Электростали, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник главы ГСУ Следственного комитета (СК) России по Подмосковью Ольга Врадий.
По словам собеседницы агентства, 10 апреля с крыши дома в Электростали упал 15-летний мальчик. Пострадавшего доставили в больницу, где он умер, не приходя в сознание.
Сотрудники СК проводят доследственную проверку. «Свидетели и очевидцы пояснили, что подросток соскользнул с крыши и упал вниз на землю. Опрошенная в ходе проверки сестра погибшего сообщила, что брат периодически лазил по крышам домов», — сказала О. Врадий.
Проверка продолжается, по ее итогам примут процессуальное решение.
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