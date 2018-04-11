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61-летний рыбак провалился под лед на Каме
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61-летний рыбак провалился под лед на Каме 

Казанский репортер 1 час назад
Об инциденте спасателям рассказали очевидцы. Вытащили мужчину в 700 метрах от берега. Пострадавшего передали с рук на руки сотрудникам экстренных служб. Напомним, ранее в МЧС РТ сообщили об организации в республике постов для спасения рыбаков.
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