Пьяный мужчина сообщил о бомбе в жилом доме на западе Москвы

Специалисты проверили помещения жилого дома на западе столицы после анонимного звонка о заложенной бомбе, угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах

«Поступило анонимное сообщение о том, что в жилом доме на улице Кременчугской заложено взрывное устройство. На место прибыли кинологи, проверили здание, угроза взрыва не подтвердилась. Эвакуации не проводилось», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что звонок поступил от мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения.