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Пьяный мужчина сообщил о бомбе в жилом доме на западе Москвы
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Пьяный мужчина сообщил о бомбе в жилом доме на западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты проверили помещения жилого дома на западе столицы после анонимного звонка о заложенной бомбе, угроза взрыва не подтвердилась, сообщил РИАМО в среду источник в правоохранительных органах.
«Поступило анонимное сообщение о том, что в жилом доме на улице Кременчугской заложено взрывное устройство. На место прибыли кинологи, проверили здание, угроза взрыва не подтвердилась. Эвакуации не проводилось», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что звонок поступил от мужчины в состоянии сильного алкогольного опьянения.
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