В ЮЗАО будущие сотрудники МЧС посетили пожарный пост

В канун 100-летия со дня подписания декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнём» отдельный пост 56-й пожарно-спасательной части принимал кадетов Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука. Напомним: в этом колледже готовят специалистов для Главного управления МЧС России по Москве

История Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука началась в 1999 году. Тогда в соответствии с Постановлением Правительства Москвы на базе профтехучилища №126 был открыт Пожарный колледж. В июле 2007 года он стал Техническим пожарно-спасательным колледжем №57.

Интересная деталь: в ходе посещения пожарного поста ребята рассказали, что основная часть абитуриентов, готовящихся поступить в этот колледж — дети сотрудников пожарной охраны, имеющие прекрасное представление об этой профессии. Кадеты, выбравшие свой жизненный путь, не понаслышке знают о работе сотрудников МЧС. Поэтому понятен их огромный интерес к трудовым будням той сферы, где они будут работать.

Девочки заинтересовано разглядывали пункт связи части, а парням было гораздо интересней знакомиться с гаражом и техникой. Экскурсия проходила очень динамично, — ведь когда говоришь с экскурсантами на «одном языке», гораздо интереснее всё объяснять и показывать. Ребята задавали профессиональные вопросы и со знанием дела осматривали оборудование поста.

Ознакомившись с распорядком дня пожарных, осмотрев все помещения и пожарную технику, получив ответы на все свои вопросы, будущие сотрудники МЧС услышали наставления и советы от действующих сотрудников отдельного поста 56-й пожарно-спасательной части. Нынешние пожарные говорили своим завтрашним сослуживцам о том, что ещё до выхода на службу нужно приучить себя к организованности и дисциплине, развивать в себе находчивость и решительность. А также не забывать, что для спасателя очень важны товарищество и взаимовыручка.