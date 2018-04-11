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В ЮЗАО будущие сотрудники МЧС посетили пожарный пост
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В ЮЗАО будущие сотрудники МЧС посетили пожарный пост 

Вестник Бутова 1 час назад
Фото: Вестник Бутова
В канун 100-летия со дня подписания декрета «Об организации государственных мер борьбы с огнём» отдельный пост 56-й пожарно-спасательной части принимал кадетов Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука. Напомним: в этом колледже готовят специалистов для Главного управления МЧС России по Москве.
История Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука началась в 1999 году. Тогда в соответствии с Постановлением Правительства Москвы на базе профтехучилища №126 был открыт Пожарный колледж. В июле 2007 года он стал Техническим пожарно-спасательным колледжем №57.
Интересная деталь: в ходе посещения пожарного поста ребята рассказали, что основная часть абитуриентов, готовящихся поступить в этот колледж — дети сотрудников пожарной охраны, имеющие прекрасное представление об этой профессии. Кадеты, выбравшие свой жизненный путь, не понаслышке знают о работе сотрудников МЧС. Поэтому понятен их огромный интерес к трудовым будням той сферы, где они будут работать.
Девочки заинтересовано разглядывали пункт связи части, а парням было гораздо интересней знакомиться с гаражом и техникой. Экскурсия проходила очень динамично, — ведь когда говоришь с экскурсантами на «одном языке», гораздо интереснее всё объяснять и показывать. Ребята задавали профессиональные вопросы и со знанием дела осматривали оборудование поста.
Ознакомившись с распорядком дня пожарных, осмотрев все помещения и пожарную технику, получив ответы на все свои вопросы, будущие сотрудники МЧС услышали наставления и советы от действующих сотрудников отдельного поста 56-й пожарно-спасательной части. Нынешние пожарные говорили своим завтрашним сослуживцам о том, что ещё до выхода на службу нужно приучить себя к организованности и дисциплине, развивать в себе находчивость и решительность. А также не забывать, что для спасателя очень важны товарищество и взаимовыручка.
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