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На севере Москвы загорелся газопровод
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На севере Москвы загорелся газопровод 

Мир24 1 час назад
При проведении земляных работ на севере Москвы поврежден и загорелся газопровод, передает ТАСС.
«В районе Ховрино около дома 12 по улице Дыбенко в ходе проведения земляных работ в котловане произошло повреждение газопровода низкого давления с последующим факельным горением высотой до трех-четырех метров», — сообщил источник в экстренных службах.
Возгорание потушено, отключение потребителей не проводилось. Пострадавших в результате происшествия нет.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы реконструируют участок газопровода «Капотня — КРП-12» для строительства транспортной развязки. В частности, ремонтные работы пройдут на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом.
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