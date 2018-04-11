На севере Москвы загорелся газопровод

При проведении земляных работ на севере Москвы поврежден и загорелся газопровод, передает ТАСС

«В районе Ховрино около дома 12 по улице Дыбенко в ходе проведения земляных работ в котловане произошло повреждение газопровода низкого давления с последующим факельным горением высотой до трех-четырех метров», — сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание потушено, отключение потребителей не проводилось. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Москвы реконструируют участок газопровода «Капотня — КРП-12» для строительства транспортной развязки. В частности, ремонтные работы пройдут на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом.

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