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В Ставропольском районе подтопило село Нижнее Санчелеево
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В Ставропольском районе подтопило село Нижнее Санчелеево 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
Во вторник, 10 апреля, в 23:40 от ЕДДС Ставропольского района поступило сообщение о подтоплении домов села Нижнее Санчелеево, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
В ночное время были приняты меры по вскрытию дорожного полотна, что послужило уменьшению уровня воды. За два часа ночного времени зафиксировано понижение уровня на 20-25 см.
В настоящее время проводится мониторинг обстановки. На месте подтопления развернута рабочая группа во главе с начальником Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олега Бойко. Для ликвидации последствий привлечено 19 человек, девять единиц техники и одно плавсредство.
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