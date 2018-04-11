В Ставропольском районе подтопило село Нижнее Санчелеево 

Во вторник, 10 апреля, в 23:40 от ЕДДС Ставропольского района поступило сообщение о подтоплении домов села Нижнее Санчелеево, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области.
В ночное время были приняты меры по вскрытию дорожного полотна, что послужило уменьшению уровня воды. За два часа ночного времени зафиксировано понижение уровня на 20-25 см.
В настоящее время проводится мониторинг обстановки. На месте подтопления развернута рабочая группа во главе с начальником Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Олега Бойко. Для ликвидации последствий привлечено 19 человек, девять единиц техники и одно плавсредство.