В Ставропольском районе подтопило село Нижнее Санчелеево

Во вторник, 10 апреля, в 23:40 от ЕДДС Ставропольского района поступило сообщение о подтоплении домов села Нижнее Санчелеево, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области

В ночное время были приняты меры по вскрытию дорожного полотна, что послужило уменьшению уровня воды. За два часа ночного времени зафиксировано понижение уровня на 20-25 см.