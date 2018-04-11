В Волгограде начали выжигать камыш и траву для профилактики пожаров

Органы местного самоуправления начали выжигать камыш во всех районах Волгограда в целях предотвращения масштабных пожаров из-за наступления тепла.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, отжиги ведутся под контролем противопожарной службы после обследования территории с учетом погоды, а также направления и силы ветра. Коммунальщики заранее определяют, где будут уничтожать сухостой. После этого они уведомляют ближайшее подразделение пожарной охраны, которая предоставляет им спецтехнику, чтобы не допустить распространения огня за пределы зоны.

«Отжиг ведется точечно, за минувшие сутки в городе прошло три таких мероприятия. Перед тем, как приступить к отжигу, территория очищается от сухостоя и горючих материалов», — пояснили в мэрии.

Подобные мероприятия пройдут во всех районах города, так, к примеру, в Ворошиловском отжиг сухостоя пройдет возле консервного завода и в Ельшанском овраге.

«Профилактические отжиги зарекомендовали себя как самая эффективная мера профилактики пожаров из-за возгорания сухостоя. Подобная практика активно применяется в разных регионах страны», — подчеркнули в горадминистрации.